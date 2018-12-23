Финансы
Документ был опубликован на официальном сайте регулятора. Согласно описанию постановления, его меры направлены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Газета.Ru01:07
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Финансы
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников
В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы
Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе
Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Финансы
Кто заставит Украину платить пенсии жителям Донбасса
В конечном счёте, первым шагом к урегулированию вопроса пенсий жителей не подконтрольных Киеву территорий, могло быть упрощение получения подобной справки.
Обновлено в 02:59
Финансы
ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п
Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 18-19 декабря приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2, 25-2, 50 % годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Обновлено 20 декабря в 00:17
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
Рубль вошел в пятерку наиболее подешевевших валют в этом году
Рубль потерял почти 13% в цене и вошел в пятерку наиболее подешевевших валют.
Обновлено 20 декабря в 14:55
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
ЦБ: иностранцы в ноябре продали ОФЗ на 15 млрд рублей
«Увеличение биржевых продаж ОФЗ в ноябре может быть связано с увеличением покупок на аукционах ОФЗ: нерезиденты покупают на первичном рынке и продают на вторичном», — рассуждают в ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 06:54
Финансы
Аналитик: Нефтяной рынок пребывает в унынии, и рублю будет тяжело
Мировой нефтяной рынок «остается в унынии», и российская нацвалюта «не в состоянии противостоять» мощному сырьевому негативу.
Обновлено 21 декабря в 09:02
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено 20 декабря в 07:44
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено 21 декабря в 10:41