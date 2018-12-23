Финансы
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики. Документ был опубликован на официальном сайте регулятора.
Газета.Ru01:07
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Финансы
Экономисты рассчитали валютные курсы на новогодние праздники
Экономисты рассчитали приблизительный курс доллара и евро на январские праздники.
Обновлено в 01:59
Финансы
Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе
Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
МВФ перечислил Украине первый транш по новой программе
По новому соглашению с МВФ в рамках программы stand-by Киеву было переведено 1,4 млрд долларов, что позволило увеличить международные резервы до 20,1 млрд долларов, подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.
Обновлено 21 декабря в 04:56
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,4%
Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющейся негативной динамики мировых фондовых площадок и упавшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,4%.
Обновлено 21 декабря в 02:17
Финансы
Рубль вошел в пятерку наиболее подешевевших валют в этом году
Рубль потерял почти 13% в цене и вошел в пятерку наиболее подешевевших валют.
Обновлено 20 декабря в 14:55
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено 21 декабря в 03:06
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
Решение ФРС по ставке не стимулирует рост курса доллара
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара продолжает снижаться, японская иена дорожает практически ко всем мировым валютам, поскольку решения Федеральной резервной системы США и заявления ее председателя Джерома Пауэлла подстегнули опасения, связанные с ослаблением роста мировой экономики.
Обновлено 20 декабря в 01:44
Финансы
Узбекистан нанял банки для дебюта на международном долговом рынке
Полномочия заниматься организацией размещения облигаций получили JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и российский Газпромбанк.
Обновлено 21 декабря в 10:24
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено 21 декабря в 10:41