Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Происшествия Россельхознадзор нашел запрещенные белорусские яблоки под картошкой Сотрудники Россельхознадзора обнаружили под мешками с картошкой яблоки, запрещенные к ввозу из Белоруссии.

Происшествия Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.

Происшествия Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.

Экономика Гендиректор СМИ2 покинет свой пост В связи с предложением холдинга "Финам" генеральный директор СМИ2 Анна Иванова покинет свой пост.

Происшествия В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Общество Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.

Здоровье Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.

Политика Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Технологии «У рака много стратегий». Профессор – о том, можно ли вылечить онкологию Немецкий профессор Клеменс Унгер рассказал «АиФ-Юг» о том, можно ли предотвратить рак, а также объяснил, как от всего отказаться и остаться при этом жизнерадостным.

Политика Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Наука Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.

Политика Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

Общество Зона ограничения застройки на побережье Кубани расширится до 500 м Парламентарии Краснодарского края единогласно поддержали предложение спикера законодательного собрания Юрия Бурлачко о расширении зоны ограничения застройки на побережье Кубани с 300 до 500 м.

Происшествия Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.