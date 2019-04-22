Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Осина попала в больницу Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Политика Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.

Авто Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.

Общество Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.

Политика Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы на Украине Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы в ходе второго тура президентских выборов на Украине, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Происшествия Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.

Политика Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.

Космос Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.

Общество Знаменитое «кандальное» кольцо декабристов продано за 6 млн рублей В результате торгов, «кандальное» кольцо декабриста князя Евгения Петровича Оболенского было продано за 6 миллионов рублей.

Происшествия Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.

Технологии На Белорусской АЭС приступили к загрузке имитаторов топлива в реактор Специалисты начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает 22 апреля пресс-служба инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ).

Кино Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.

Общество Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.

Происшествия Адвокат Беньяш получил 100 тысяч рублей компенсации за арест Представитель прокуратуры просила иск удовлетворить частично, в размере 50 000 рублей (это где-то 3,5 тысячи за аресто-день), но судья сочла, что арест адвоката стоит в два раза дороже, — написал он в Фейсбуке.

Происшествия Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.

Интернет Эксперты ESET предупредили пользователей Netflix о планах хакеров Специалисты компании ESET предупредили пользователей потокового сервиса Netflix о том, что хакеры могут получить доступ к их аккаунтам.