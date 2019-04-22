Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Общество
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Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
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Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество
Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога
Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.
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Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы на Украине
Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы в ходе второго тура президентских выборов на Украине, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:34
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
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В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Общество
Знаменитое «кандальное» кольцо декабристов продано за 6 млн рублей
В результате торгов, «кандальное» кольцо декабриста князя Евгения Петровича Оболенского было продано за 6 миллионов рублей.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Технологии
На Белорусской АЭС приступили к загрузке имитаторов топлива в реактор
Специалисты начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает 22 апреля пресс-служба инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ).
Обновлено в 08:30
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом
Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Адвокат Беньяш получил 100 тысяч рублей компенсации за арест
Представитель прокуратуры просила иск удовлетворить частично, в размере 50 000 рублей (это где-то 3,5 тысячи за аресто-день), но судья сочла, что арест адвоката стоит в два раза дороже, — написал он в Фейсбуке.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь
Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Интернет
Эксперты ESET предупредили пользователей Netflix о планах хакеров
Специалисты компании ESET предупредили пользователей потокового сервиса Netflix о том, что хакеры могут получить доступ к их аккаунтам.
Обновлено в 08:17
Экономика
Банк «Открытие» расширил возможности онлайн-кредитования для СМБ
Онлайн-кредиты расширяют линейку продуктов и сервисов в интернет-банке «Бизнес-портал» и мобильном приложении, экономят время и делают обслуживание в банке более удобным для клиентов.
Обновлено в 07:51