Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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Белорусский НПЗ свалил поломку оборудования на низкое качество российской нефти

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На Мозырском НПЗ сломалось оборудование из-за плохой российской нефти

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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
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