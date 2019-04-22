Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Теннис
Гаспарян вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира WTA в Стамбуле.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн рухнул с 15-метровой высоты и чудом выжил.
Обновлено в 18:04
Политика
В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено в 19:04
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
Главный диетолог Москвы рассказала об опасности продуктов с упаковкой
Главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о том, что поедание продуктов вместе с упаковкой небезопасно.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Политика
Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке
Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.
Обновлено в 17:07
Общество
В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами
В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Происшествия
В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Транспорт
Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков
На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Космос
«Хаббл» передал на Землю очередной завораживающий снимок
Обновлено в 13:18
Политика
Поражение Порошенко. Глава Львовской области подал в отставку
Олег Синютка – губернатор Львовской области, единственной области Украины, где в рамках президентских выборов (прошли накануне) выиграл Петр Порошенко, объявил о своей отставке.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Пожар на складах в Ленинградской области локализован
В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Футбол
Н’Зонзи, вероятнее всего, продолжит карьеру во Франции
Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи, скорее всего, покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество
Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Во время выступления Пугачева забыла слова песни
В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.
Обновлено в 13:13
Здоровье
В Госдуме рассказали, как решить проблему с абортами в России
Депутаты рассказали Федеральному агентству новостей, готовы ли они сегодня изменить законодательство по абортам.
Обновлено в 11:21
Политика
Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году
В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
Обновлено в 14:36