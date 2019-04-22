Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Мозерском НПЗ, одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии, вышло из строя оборудование

Эхо Москвы11:16

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

РБК07:24

Мозырский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за низкого качества российской нефти

ТАСС05:26

Белорусский НПЗ связал поломку оборудования с качеством российской нефти

Ведомости06:52

Белорусский завод рассказал о поломке из‐за российской нефти

Телеканал 360°05:59

Нефть из РФ стала причиной поломки оборудования на Мозырском НПЗ

News.ru05:43

Российская нефть сломала белорусский завод

Lenta.ru06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:15, Ашберн

Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ сломалось дорогое оборудование

КП - Беларусь10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Футбол

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира WTA в Стамбуле.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы

Британский спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн рухнул с 15-метровой высоты и чудом выжил.
Обновлено в 18:04
Политика

В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание

Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено в 19:04
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье

Главный диетолог Москвы рассказала об опасности продуктов с упаковкой

Главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о том, что поедание продуктов вместе с упаковкой небезопасно.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Политика

Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке

Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.
Обновлено в 17:07
Общество

В Конго рейнджер опубликовал уникальное селфи с позирующими гориллами

В Конго Матье Шамаву, рейнджер по борьбе с браконьерством национального парка Вирунга, опубликовал селфи с парой находящихся под угрозой исчезновения горных горилл, сообщает Independent.
Обновлено в 18:04
Происшествия

В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Происшествия

На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Обновлено в 17:59
Транспорт

Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков

На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Космос

«Хаббл» передал на Землю очередной завораживающий снимок

Обновлено в 13:18
Политика

Поражение Порошенко. Глава Львовской области подал в отставку

Олег Синютка – губернатор Львовской области, единственной области Украины, где в рамках президентских выборов (прошли накануне) выиграл Петр Порошенко, объявил о своей отставке.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Футбол

Н’Зонзи, вероятнее всего, продолжит карьеру во Франции

Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи, скорее всего, покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.
Обновлено в 13:13
Здоровье

В Госдуме рассказали, как решить проблему с абортами в России

Депутаты рассказали Федеральному агентству новостей, готовы ли они сегодня изменить законодательство по абортам.
Обновлено в 11:21
Политика

Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году

В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
Обновлено в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное