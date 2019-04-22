Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефтиРБК 07:24
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит поддержку NFC
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Матерившегося пассажира не пустили в самолет в «Шереметьево»
В столичном аэропорту «Шереметьево» пассажир устроил перепалку с членами экипажа и никуда не улетел.
Обновлено в 10:35
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Общество
Учителей Саратова заставляют участвовать в акции «Бессмертный полк»
Учителя жалуются, что участвовать в акции «Бессмертный полк» заставляют и их самих, и школьников.В прошлом году на шествие в Саратове, по оценке организаторов, пришло около 50 тыс. человек, однако затем выяснилось, что, к примеру, сотрудникам подразделений МЧС региона была спущена разнарядка по распоряжению теперь уже экс-начальника регионального управления Игоря Качева.
Обновлено в 10:33
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду
Обновлено в 10:35
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин официально развелись
Брак звезды бокса и знаменитого адвоката не просуществовал и двух лет. Наталья Рагозина и Сергей Жорин оформили развод.
Обновлено в 07:00
ЖКХ
Определен график отключения горячей воды в Москве
Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощь
Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому продолжить поддержку усилий «по восстановлению территориальной целостности Украины».
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Общество
В Великобритании в 2018 году закрылось более 900 пабов
В целом же с 2010 по 2018 год количество пабов в Великобритании уменьшилось с 54 тыс. до 43 тыс.
Обновлено в 09:54
Политика
Кличко попросил Зеленского предоставить Киеву больше власти
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, а также попросил об усилении самоуправления в Киеве.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Авто
Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок
Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Религия
У православных христиан началась страстная неделя Великого поста
У православных христиан началась страстная неделя. Это шесть дней самого строгого поста в церковном году.
Обновлено в 04:20
Футбол
Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО
Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Энергетика
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа
В 2019 году компания планирует добыть из ачимовских залежей 11,1 млрд кубометров газа и 4,8 млн тонн газового конденсата.
Обновлено в 04:03