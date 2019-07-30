БАТЭ не смог пробиться в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, по сумме двух матчей проиграв норвежскому «Русенборгу». В ответной встрече в Тронхейме хозяева отправили в ворота белорусского клуба два безответных мяча — 2:0. Оба гола были забиты во второй половине второго тайма.

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