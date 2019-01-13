Политика
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Lenta.ru05:44
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
Происшествия
Президент Польши рассказал о состоянии раненного ножом мэра Гданьска
Президент Польши Анджей Дуда поделился новостями о мэре Гданьска Павле Адамовиче, раненном ножом во время благотворительного концерта.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани
В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено в 12:43
Теннис
Шарапова с победы стартовала на Australian Open, всухую обыграв Дарт
В первом матче на Australian Open Шарапова одержала разгромную победу, не отдав сопернице ни одного гейма.
Обновлено в 20:34
Космос
Космический корабль Dragon отстыковался от МКС
Космический грузовой корабль Dragon отделился от Международной космической станции, утром в понедельник он прибудет на Землю, сообщает компания SpaceX в Twitter.
Обновлено в 21:11
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции разорением, если Анкара атакует курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.
Обновлено в 18:32
Общество
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено в 14:44
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
СКР проверяет информацию об отправке живой женщины в морг
Следователи инициировали доследственную проверку информации о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района, которая будучи живой была отправлена в морг сотрудником полиции.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Космос
Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация
Обновлено в 18:23
Общество
Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета
Номерные знаки зеленого цвета могут получить автомобили в России.
Обновлено в 20:09
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено в 13:03
Спорт
Сборная России одержала победу в мужской эстафете в Оберхофе
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Туле более 40 человек спасли из пожара в многоэтажке
Обновлено в 17:58
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Кино
Названа дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»
Обновлено в 21:45
Политика
В конгрессе намерены допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа
Конгрессмены США хотят вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 20:55
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Обновлено в 06:55
Политика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено в 14:42
Финансы
Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.
Обновлено в 16:01
Спорт
Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира в Германии
Последний раз женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в 2012 году: тогда россиянки также победили на этапе в Оберхофе.
Обновлено в 07:21
ЖКХ
В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено в 22:00
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено в 18:51
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы 11 января вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к известному оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Ъ» узнал стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
Сообщается, что на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду в Москве будет потрачено порядка 3,4 миллиарда рублей, а на строительство нового восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на улице Петровка уйдет 2,85 миллиарда рублей.
Обновлено в 19:09
Хоккей
Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»
Встреча завершилась со счетом 7:5. Российский нападающий Артемий Панарин оформил гол и результативную передачу в составе победителей, а также завершил игру с показателем полезности "+4".
Обновлено в 21:13
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии
Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии.
Обновлено в 17:57
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Обновлено в 11:37