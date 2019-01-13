Политика

В Белоруссии выступили против российских телеканалов
Lenta.ru
05:44

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Lenta.ru05:44

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СЖР раскритиковал идею ограничить вещание каналов РФ в Белоруссии

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РИА Новости07:13

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

Газета.Ru07:44

В Белоруссии выступили против российских телеканалов

Lenta.ru05:44

Белорусская оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов

Интерфакс04:29
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
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В первом матче на Australian Open Шарапова одержала разгромную победу, не отдав сопернице ни одного гейма.
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Следователи инициировали доследственную проверку информации о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района, которая будучи живой была отправлена в морг сотрудником полиции.
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МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
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Номерные знаки зеленого цвета могут получить автомобили в России.
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Названа дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»

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В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
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Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
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Последний раз женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в 2012 году: тогда россиянки также победили на этапе в Оберхофе.
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Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

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Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

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