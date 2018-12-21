Политика

Белорусская церковь назвала новую Украинскую церковь раскольниками
Инфо24
03:56

Собрание Минской епархии провели в связи с «посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви, проведением так называемого объединительного собора в Киеве и образованием в Украине новой псевдоцерковной структуры».
Инфо2403:56

Подробнее о событии

Белорусская церковь отвернулась от Константинополя и украинских раскольников

Lenta.ru08:38

В Минске признали раскольнической «новую церковь» Украины

Газета.Ru06:10

БПЦ признала раскольнической новую церковь на Украине

RT на русском04:29

БПЦ признала раскольнической «новую церковь» на Украине

ФАН03:56

БПЦ запретила прихожанам участвовать в обрядах «новой церкви» Украины

РИА Новости03:52

В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины

РБК03:11

Белорусская православная церковь признала раскольничьей новую Православную церковь Украины

Интерфакс01:20
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Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии, к востоку от реки Евфрат, после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:50
Политика

В Раде попросили Порошенко объявить войну России

На рассмотрение Верховной рады внесли проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, разорвать с ней все дипотношения и прекратить транспортное сообщение.
Обновлено в 08:03
Политика

Трамп объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Обновлено вчера в 18:11
Политика

Роскомнадзор начал проверку BBC

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Политика

МИД отреагировал на смерть россиянина в украинской колонии

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о смерти россиянина Валерия Иванова в Львовской колонии.
Обновлено в 08:59
Политика

Медведев сменил руководителя Росимущества

Бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко сменил Дмитрия Пристанскова на посту главы Росимущества.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:31
Политика

Албин заявил о готовности уйти в отставку после скандала с дольщиками

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о готовности покинуть свой пост в связи с проблемами обманутых дольщиков в городе.
Обновлено в 05:55
Политика

ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне

В ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Документ был подготовлен по инициативе 16 западных стран.
Обновлено в 00:44
Политика

Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.
Обновлено в 06:07
Политика

Россия выслала шведского дипломата

Россия выслала атташе посольства Швеции в Москве Калле Книивиля.
Обновлено в 07:57
Политика

Волкер заявил, что НАТО не готова включить в свой состав Украину

Отвечая на вопрос о военной помощи Киеву, $250 млн которой должны быть выделены через американский Конгресс, он сказал, что, вероятнее всего, о таком решении будет сообщено в начале 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Большинство украинцев считают свою жизнь невыносимой, показал опрос

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Запущенный с Байконура военный спутник внесли в каталог ВКС России

Военный спутник, запущенный с Байконура в ночь на пятницу, внесли в каталог космических объектов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 08:38
Политика

Украина предложила РФ обменяться заложниками в январе 2019 года

Представители Украины в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске предложили Украине и Донбассу провести обмен заложниками 5 января 2019 года, заявила вице-спикер Верховной рады Украины, депутат Ирина Геращенко 21 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:40
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