Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефтиГазета.Ru 06:06

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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