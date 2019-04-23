Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефтиГазета.Ru 06:06

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Что произошло за день: вторник, 23 апреля

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Белоруссия приостановила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

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ТАСС07:45

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Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти

РБК04:04

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину

Коммерсантъ05:08
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
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