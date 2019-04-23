Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд странРИА Новости 04:13
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России.
Читать в источнике
Оценить361
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Кино
Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус и другие звёзды Marvel на премьере «Финала» в Лос-Анджелесе
Обновлено в 03:00
Политика
Михаил Саакашвили: президентские выборы на Украине должны стать четким сигналом для каждого политика (Fox News, США) (Fox News)
На прошедших в воскресенье выборах актер Владимир Зеленский, не имеющий политического опыта, «сместил» президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 21:16
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Авто
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Транспорт
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
Глава Госавтоинспекции МВД Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость при поездке с детьми на 20 километров в час.
Обновлено в 09:48
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Политика
Ким Чен Ын приедет к Путину на собственном бронепоезде
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 18:44
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства, сообщается на сайте инстанции.
Обновлено в 16:21
Политика
Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России
Великобритания стремится использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией, заявили представители посольства РФ в Лондоне.
Обновлено в 14:26
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем
Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Экономика
«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак
Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер".
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт
На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки
Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Транспорт
Кассы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме
Кассы «Аэрофлота» в дальневосточных городах работают в усиленном режиме в связи с возобновлением продаж льготных билетов.
Обновлено в 18:21
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:43
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в столичном районе Солнцево
Пожар в частном доме в московском районе Солнцево унес жизнь одного человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 17:25
Кино
Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»
Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено в 15:00
Общество
Дом офицеров в Чите опроверг отказ дать рояль пианистам мирового уровня
По словам читинки, Дом офицеров отказался предоставить рояль из-за «какой-то бумажки».
Обновлено в 20:47
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Футбол
Президент «Лиона» встретился с Бланом
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола провел встречу с Лораном Бланом, сообщает Le Progrès. Бывший наставник ПСЖ может летом возглавить «Лион».
Обновлено в 14:41
Футбол
Коутиньо может перейти в «Ювентус»
Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти. Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.
Обновлено в 20:03
Политика
О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33