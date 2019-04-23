Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд странРИА Новости 04:13

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России.

Авто Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Авто Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".

Транспорт ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми Глава Госавтоинспекции МВД Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость при поездке с детьми на 20 километров в час.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Политика Ким Чен Ын приедет к Путину на собственном бронепоезде Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства, сообщается на сайте инстанции.

Политика Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России Великобритания стремится использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией, заявили представители посольства РФ в Лондоне.

Политика МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Шоу-бизнес Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.

Экономика «Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер".

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".

Шоу-бизнес Похудевшая на 30 килограммов дочь Толкалиной показала свои татуировки Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, всегда была ребенком самостоятельным, самодостаточным и независимым.

Армия и оружие «Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.

Транспорт Кассы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме Кассы «Аэрофлота» в дальневосточных городах работают в усиленном режиме в связи с возобновлением продаж льготных билетов.

Футбол «Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии "Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Один человек погиб при пожаре в доме в столичном районе Солнцево Пожар в частном доме в московском районе Солнцево унес жизнь одного человека, еще двое пострадали.

Кино Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов» Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.

Общество Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.

Футбол Президент «Лиона» встретился с Бланом Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола провел встречу с Лораном Бланом, сообщает Le Progrès. Бывший наставник ПСЖ может летом возглавить «Лион».

Футбол Коутиньо может перейти в «Ювентус» Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти. Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.

Политика О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".