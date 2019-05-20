Политика

Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»REGNUM 05:33

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».
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Белоруссия переложила на Европу решение по транзиту российской нефти

Газета.Ru15:21

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти

News.ru05:42

Минск готов возобновить транзитную прокачку нефти из России

ТАСС04:28

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы05:03

Минск заявил о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Взгляд.ру04:47

«Белнефтехим» планирует возобновить поставки нефти в Польшу 21 мая

Коммерсантъ04:42

Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

REGNUM05:33
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика

Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями

Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Футбол

«Краснодар» намерен сделать еще 3-4 трансфера под Лигу чемпионов

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что перед следующим сезоном команду усилят 3-4 новых футболиста.
Обновлено в 14:52
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Происшествия

Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

В Калуге восьмилетний ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:51
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Футбол

Около сотни болельщиков встретили баскетболистов ЦСКА в Шереметьево

Обновлено в 13:25
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Футбол

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.
Обновлено в 15:34
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Общество

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Футбол

Головин вошёл в сборную тура чемпионата Франции

Ведущее спортивное издание страны L’Équipe включило игрока "Монако" в символическую сборную тура.
Обновлено в 07:43
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Хоккей

Великобритания отыгралась с 0:3 и выбила Францию из элиты ЧМ

Сборная Великобритании оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.
Обновлено в 12:36
Кино

Фестиваль «Виват, кино России» стартует в Петербурге в 27 раз

Обновлено в 02:55
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Транспорт

В жару ограничат движение большегрузов по федеральным трассам

Большегрузы не смогут ездить по федеральным трассам с 20 мая по 31 августа, когда температуры воздуха будет выше + 32 градусов.
Обновлено в 02:28
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
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