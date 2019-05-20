Политика

Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»REGNUM 05:33

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».
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«Белнефтехим» планирует возобновить поставки нефти в Польшу 21 мая

Коммерсантъ04:42

Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

REGNUM05:33

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Эхо Москвы05:03

Минск заявил о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

Взгляд.ру04:47

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти

News.ru05:42

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru04:34

Минск готов возобновить транзитную прокачку нефти из России

ТАСС04:28
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Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Обновлено в 05:06
Политика

Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду

Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 08:32
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры прекратили выдавать ему авансы Антипинский НПЗ из-за отказа ряда трейдеров в авансах на закупку нефтепродуктов и ареста активов подал заявление о банкротстве.
Обновлено в 07:08
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Музыка

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Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Экономика

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Политика

Глава Минобороны Украины подал в отставку

Обновлено в 04:02
Общество

Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления

Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus.
Обновлено в 06:57
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Политика

ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским

17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Транспорт

«Аэрофлот» изменит расписание ряда рейсов из-за забастовки в Италии

Расписание нескольких рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Италию и обратно изменится 21 и 22 мая из-за забастовки.
Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах

Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

МИД Эстонии вызвал российского посла

Александру Петрову вручили ноту после того, как главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 09:30
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Футбол

Дзюба пожелал удачи Тимофею Калачеву

Обновлено в 06:52
Происшествия

Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Политика

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Политика

Парубий повеселился на инаугурации Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Футбол

КДК прочитает по губам, какими словами Ильин оскорбил Мирзова

Григорьянц, слова которого приводит ТАСС, добавил, что, по словам Мирзова Ильин перед ним не извинился, получилось противоречие доказательств, и поэтому было принято решение назначить по делу сурдэкспертизу, чтобы полностью установить по губам, какие слова говорил Ильин.
Обновлено в 08:34
Футбол

«Спартак» купит вратаря «Арсенала»

Обновлено в 08:12
Происшествия

ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке

Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26
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