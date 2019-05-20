Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»REGNUM 05:33

Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».

Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»

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