Политика
Белоруссия заявила о готовности возобновить транзит нефти по «Дружбе»REGNUM 05:33
Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили 20 мая в пресс-службе госконцерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Обновлено в 05:06
Политика
Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду
Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 08:32
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры прекратили выдавать ему авансы Антипинский НПЗ из-за отказа ряда трейдеров в авансах на закупку нефтепродуктов и ареста активов подал заявление о банкротстве.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Экономика
Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты
Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Политика
Глава Минобороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:02
Общество
Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления
Два автомобильных моста разрушены в станице Баговской в результате подтопления в Мостовском районе, спровоцированного обильными осадками, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Обновлено в 08:54
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus.
Обновлено в 06:57
Политика
Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС
АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Транспорт
«Аэрофлот» изменит расписание ряда рейсов из-за забастовки в Италии
Расписание нескольких рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Италию и обратно изменится 21 и 22 мая из-за забастовки.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах
Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
МИД Эстонии вызвал российского посла
Александру Петрову вручили ноту после того, как главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 09:30
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Футбол
Дзюба пожелал удачи Тимофею Калачеву
Обновлено в 06:52
Происшествия
Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве
Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Экономика
Министр труда пообещал увеличить МРОТ
В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Футбол
КДК прочитает по губам, какими словами Ильин оскорбил Мирзова
Григорьянц, слова которого приводит ТАСС, добавил, что, по словам Мирзова Ильин перед ним не извинился, получилось противоречие доказательств, и поэтому было принято решение назначить по делу сурдэкспертизу, чтобы полностью установить по губам, какие слова говорил Ильин.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Спартак» купит вратаря «Арсенала»
Обновлено в 08:12
Происшествия
ВМС США расследуют сексуальный скандал на подводной лодке
Следует отметить, что USS Florida – это вторая подводная лодка из американского флота, команда которой частично состоит из женщин.
Обновлено в 08:26