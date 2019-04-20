Энергетика

Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефтиНакануне.Ru 03:49

Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим". В смеси обнаружено завышенное содержание хлорорганических соединений, норма превышена в десятки раз. Переработка такой нефти может привести к нарушению в работе НПЗ.
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