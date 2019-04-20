Энергетика
Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефтиНакануне.Ru 03:49
Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим". В смеси обнаружено завышенное содержание хлорорганических соединений, норма превышена в десятки раз. Переработка такой нефти может привести к нарушению в работе НПЗ.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
«Транснефть» планирует устранить проблемы с качеством нефти в «Дружбе» в начале недели
Коммерсантъвчера в 18:11
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Обновлено в 11:33
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Авто
В Сети показали роскошную версию «Нивы» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено в 10:50
Общество
Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол
Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Авто
Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive
На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.
Обновлено в 04:19
Авто
Эксперты рассказали о вреде для двигателя холостого хода
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Транспорт
Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев
Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Интернет
Microsoft прекратит поддерживать Windows 8 в этом году
Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store уже c этого года.
Обновлено в 09:39
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Космос
Всевышний решил проконтролировать апокалипсис: В небе Канады заметили «Глаз Бога»
Обновлено вчера в 05:57
Спорт
Началась трансляция шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 12:00