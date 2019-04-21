Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктовПолитическая Экспертиза 09:09

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья. По словам предпринимателя, это связано с риском начать переработку сырья с плохим качеством.
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Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

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Интерфакс07:23

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

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ТАСС06:32

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РБК07:10
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