Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктовПолитическая Экспертиза 09:09

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья. По словам предпринимателя, это связано с риском начать переработку сырья с плохим качеством.
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Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

Белоруссия ограничила экспорт нефти из-за ухудшения качества сырья из России

Интерфакс07:23

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10
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