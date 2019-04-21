Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктовПолитическая Экспертиза 09:09

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья. По словам предпринимателя, это связано с риском начать переработку сырья с плохим качеством.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10

Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

Белоруссия ограничила экспорт нефти из-за ухудшения качества сырья из России

Интерфакс07:23

Белоруссия пожаловалась на ухудшение качества нефти, которую она получает из России

Эхо Москвы18:02

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Происшествия

Свыше 4 тыс. домашних животных погибли во время пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:55
Здоровье

Помощь и содействие

Только Амурским филиалом компании за 2018 год было проведено порядка 152,5 тысяч экспертиз медицинской помощи, рассмотрено более 28 тысяч обращений застрахованных граждан.
Обновлено в 20:01
Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Обновлено в 14:03
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремела серия взрывов

На Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели взрывы в церквях и отелях, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:32
Политика

Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке

Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:14
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено в 21:48
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Обновлено в 20:29
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:50
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Политика

Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе

Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Колумбии 19 человек погибли в результате схода оползня

В результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 19 человек, еще пятеро получили травмы.
Обновлено в 21:47
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес

СМИ подозревают, что Меган Маркл родила

Обновлено в 18:45
Политика

Кадыров прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Обновлено в 15:06
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено в 11:51
Политика

Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Политика

ЦИК Украины назвал дату публикации официальных результатов второго тура

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликует окончательные официальные результаты второго тура президентских выборов на Украине 30 апреля.
Обновлено в 21:17
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
Авто

Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Кемерове горели два общежития

В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Судно ТОФ провело учения по спасению экипажа подлодки

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» в рамках учений в заливе Петра Великого оказал помощь «аварийной» дизельной подводной лодке.
Обновлено в 22:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное