Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктовПолитическая Экспертиза 09:09
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья. По словам предпринимателя, это связано с риском начать переработку сырья с плохим качеством.
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