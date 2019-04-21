Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктовПолитическая Экспертиза 09:09

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья. По словам предпринимателя, это связано с риском начать переработку сырья с плохим качеством.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоруссия сократит экспорт топлива из-за проблем с нефтью из России

Коммерсантъ08:52

«Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефтепродуктов

Rambler News Service06:26

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

РБК07:10

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

РИА Новости06:51

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

RT на русском06:33

Белоруссия ограничивает экспорт нефтепродуктов из-за ситуации с поставками нефти из РФ

ТАСС06:32

Белоруссия ограничила экспорт нефти из-за ухудшения качества сырья из России

Интерфакс07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика

Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах президента Украины

Телеведущий Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос NIMG.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Семь человек задержали в связи с терактами в Шри-Ланке

Семь человек задержали в Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам, в результате которых погибли более 200 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II

День рождения королевы Великобритании пришелся в этом году на католическую Пасху.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Космос

Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке

Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Обновлено в 00:19
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

Обновлено в 11:37
Гаджеты

AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%

Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Гаджеты

Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого

Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Обновлено вчера в 22:28
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Ученые назвали овощ, снижающий артериальное давление без таблеток

При повышенном артериальном давлении ученые советуют больным вводить в свой рацион лук.
Обновлено в 03:53
Религия

Что принято делать в Вербное воскресенье

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео

В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Космос

«Роскосмос» показал музыку пульсаров

Обновлено в 08:06
Происшествия

Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского

Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Происшествия

Около администрации Екатеринбурга и станции метро «Площадь 1905 года» поставили «надгробие» Путину

Второй "монумент" поставили у входа на станцию метро "Площадь 1905 года".
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора

Обновлено в 11:26
Футбол

«Зенит» победил «Краснодар» на поле соперника

Обновлено вчера в 16:20
Авто

5 машин с пробегом до 350 000 рублей с оцинкованным кузовом

Обновлено в 09:26
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Политика

В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Космос

Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году

Новый набор в отряд звездоплавателей объявит в 2019 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено 18 апреля в 18:58
Происшествия

В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области.
Обновлено в 10:25
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

После второго периода сборная России проигрывала уже в две шайбы.
Обновлено в 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное