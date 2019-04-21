Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктовПолитическая Экспертиза вчера в 09:09
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья. По словам предпринимателя, это связано с риском начать переработку сырья с плохим качеством.
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Белоруссия пожаловалась на ухудшение качества нефти, которую она получает из России
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