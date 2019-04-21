Политика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефтиRT на русском 06:33
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Обновлено в 05:09
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Кто считает голоса: У Зеленского в комиссиях 48%, у Порошенко — 37%
48% членов участковых избирательных комиссий представляют кандидата в президенты Владимира Зеленского, 37% — Петра Порошенко, еще 15% сформированы окружными избирательными комиссиями (ОИК).
Обновлено в 00:58
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский зачитал рэп Эминема и проголосовал на выборах
Обновлено в 04:48
Общество
Состояние Дмитрия Быкова улучшилось
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей в самом дорогом ресторане на Рублевке
20 апреля в одном из фешенебельных ресторанов на Рублевке Пугачева с размахом отметила свое 70-летие. Об этом сообщает издание Starhit.
Обновлено в 07:01
Спорт
Фигуристы Леонова и Шулепов поженились
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова
Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Религия
В России празднуют Вербное Воскресение
Традиционно Вход Господень в Иерусалим (второе название Вербного Воскресения) празднуется за семь дней до главного события мирового православия — Воскресения Христова или святой Пасхи.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Футбол
Дибала останется в «Ювентусе» в следующем сезоне
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал об успехе клуба, который вчера завоевал чемпионский титул, обыграв 2:1 "Фиорентину".
Обновлено в 05:29
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Наука
Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина
Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Александр Гобозов перестал видеться с сыном
Обновлено в 03:18
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия
На западе Москвы столкнулись два грузовика и легковушка
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на улице Нижние Мневники на западе Москвы, движение в районе аварии затруднено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено в 04:36
Политика
Лавров заявил о соблюдении Россией международного права
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна делает все согласно международному праву и ей не за что просить прощения.
Обновлено в 06:25
Космос
Илон Маск похвастался знанием русских поговорок
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке, используя пословицы и поговорки.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Не смогла жить с алкоголиком»
Обновлено в 05:00
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59