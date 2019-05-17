Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на УкраинуRT на русском 10:00

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
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Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»

Finam.Ru08:35

Украина приостановила прием нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:04

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

ТАСС09:04

Минск заявил об остановке транзита нефти в направлении Украины и Польши

РБК08:39

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Интерфакс08:36

Белоруссия приостановила транзит на Украину из-за отсутствия резервуаров для «грязной» нефти на ее территории

Финмаркет08:32

Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши

Новая газета09:52
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
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Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

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Катапультирующий паук запускает свою сеть паутины в добычу

Обновлено 15 мая в 11:21
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Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»

Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
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Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34
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В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
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Музыка

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Футбол

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Шоу-бизнес

Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах

Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
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Почему москвичи массово получают извещения о долгах за ЖКУ

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Обновлено в 11:15
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов

Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

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Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
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МИД РФ: Санкции США против спецотряда «Терек» не останутся без ответа

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Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Происшествия

Задержано руководство нижегородского ХК «Торпедо»

Задержаны финансовый и исполнительный директора нижегородского ХК «Торпедо» Наталья Еремина и Сергей Малютин.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля

В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Экономика

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
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Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 16:09
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
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Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

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Обновлено в 12:02
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензий УЕФА, «Анжи» — РФС

Лицензии УЕФА получили 10 клубов. В этот список не вошли «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 14:37
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Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
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