Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на УкраинуRT на русском 10:00
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
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Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Обновлено в 07:32
Наука
Катапультирующий паук запускает свою сеть паутины в добычу
Обновлено 15 мая в 11:21
Происшествия
Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»
Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Футбол
РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Политика
Пушилин рассказал об ажиотаже на паспорта ДНР
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:12
Общество
Почему москвичи массово получают извещения о долгах за ЖКУ
В конце апреля многие москвичи — жители разных районов столицы — получили розовенькие «письма счастья»: сообщения о долгах, которые они якобы имеют перед коммунальными службами.
Обновлено в 11:15
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов
Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Политика
МИД РФ: Санкции США против спецотряда «Терек» не останутся без ответа
США выставили себя «в неблаговидном свете», введя санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек», заявили 17 мая в пресс-службе МИД России.
Обновлено в 14:59
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы
Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Происшествия
Задержано руководство нижегородского ХК «Торпедо»
Задержаны финансовый и исполнительный директора нижегородского ХК «Торпедо» Наталья Еремина и Сергей Малютин.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Спорт
Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензий УЕФА, «Анжи» — РФС
Лицензии УЕФА получили 10 клубов. В этот список не вошли «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 14:37
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17