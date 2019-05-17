Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на УкраинуRT на русском 10:00

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Политика Принято решение о членстве России в ПАСЕ В заседании принял участие и глава МИД России Сергей Лавро.

Политика СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады Избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать указ о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая.

Происшествия МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.

Шоу-бизнес Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.

Происшествия В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Авто Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова заявила, что без макияжа выглядит на 25 лет Мария Кожевникова без макияжа Напомним, что в свои 34 года Кожевникова воспитывает троих сыновей от предпринимателя Евгения Васильева, с которым состоит в незарегистрированном браке.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Спорт Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа» В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.

Политика Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.

Происшествия «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».

Происшествия Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.