Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на УкраинуRT на русском 10:00
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад
Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Обновлено в 14:44
Политика
Принято решение о членстве России в ПАСЕ
В заседании принял участие и глава МИД России Сергей Лавро.
Обновлено в 12:53
Футбол
Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»
Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" в нынешнем сезоне.
Обновлено в 14:44
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать указ о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая.
Обновлено в 14:51
Происшествия
МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Спартак» улетел в Самару без Глушакова
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Авто
Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель
Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.
Обновлено в 05:28
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила, что без макияжа выглядит на 25 лет
Мария Кожевникова без макияжа Напомним, что в свои 34 года Кожевникова воспитывает троих сыновей от предпринимателя Евгения Васильева, с которым состоит в незарегистрированном браке.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за температуры не может выйти на работу
Обновлено в 05:14
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Спорт
Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»
В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Политика
Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 13:45
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Игры
Valve бесплатно раздает игру Guacamelee
Обновлено вчера в 15:24