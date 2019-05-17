Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на УкраинуRT на русском 10:00

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
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Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши

Новая газета09:52

Украина приостановила прием нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:04

Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»

Finam.Ru08:35

Минск заявил об остановке транзита нефти в направлении Украины и Польши

РБК08:39

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Интерфакс08:36

Белоруссия приостановила транзит на Украину из-за отсутствия резервуаров для «грязной» нефти на ее территории

Финмаркет08:32

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

ТАСС09:04
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Принято решение о членстве России в ПАСЕ

В заседании принял участие и глава МИД России Сергей Лавро.
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Моуриньо: «Месси не заслуживает „Золотой мяч“ в нынешнем сезоне»

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не заслуживает "Золотой мяч" в нынешнем сезоне.
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Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать указ о досрочном роспуске Верховной Рады 20 мая.
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В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Происшествия

МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
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Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

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Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах

Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Спартак» улетел в Самару без Глушакова

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Авто

Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель

Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.
Обновлено в 05:28
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова заявила, что без макияжа выглядит на 25 лет

Мария Кожевникова без макияжа Напомним, что в свои 34 года Кожевникова воспитывает троих сыновей от предпринимателя Евгения Васильева, с которым состоит в незарегистрированном браке.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Ксения Бородина из-за температуры не может выйти на работу

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Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»

В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Музыка

Лазарев рассказал о давлении после выхода в финал «Евровидения»

Обновлено в 02:44
Политика

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 13:45
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
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Происшествия

Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Кино

Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон

Обновлено в 03:19
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Valve бесплатно раздает игру Guacamelee

Обновлено вчера в 15:24
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