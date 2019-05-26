Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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На заднем плане видео несколько людей смотрят на большой пожар, в тот же самый момент мальчик на переднем плане качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом.
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Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Авто
Lada Xray Cross отзывают из-за дефекта рулевого управления
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Политика
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Обновлено в 05:43
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
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Авто
BMW представил новое поколение 1-Series
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Кино
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Картина Кантемира Балагова «Дылда» представит Россию в основном конкурсе кинофестиваля «Зеркало».
Обновлено в 05:50
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring Vostok.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Комбат ВСУ нанёс подчинённому тяжёлые травмы — НМ ЛНР
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе
Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку в связи с обрушением лесов на строящейся гоночной трассе "Игора-Драйв" в Приозерском районе.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность.
Обновлено в 05:24
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Составлен рейтинг имен для новорожденных москвичей
Обновлено в 01:41
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Футбол
Максименко обратился к фанатам «Спартака»
Голкипер "Спартака" Александр Максименко выразил благодарность болельщикам "красно-белых".
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
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Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Москве
На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
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Космос
В ракету «Союз» при старте ударила молния
В момент запуска на космодроме шел дождь, на кадрах пуска, которые продемонстрировал телеканал "Звезда", был виден разряд молнии, который ударил в ракету примерно через десять секунд после старта.
Обновлено в 07:07