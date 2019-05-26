Энергетика
Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефтиТАСС 05:17
Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
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Сегодня над Омском пролетели спутники Илона Маска
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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
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Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
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