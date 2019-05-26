Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефтиТАСС 05:17

Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".

Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти

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