Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефтиRT на русском 03:44

с чего всё началось

Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». «Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

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Шоу-бизнес Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.

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Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Политика Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Шоу-бизнес Настя Каменских с Потапом отменили свадьбу в Италии Свадьба Насти Каменских и Потапа, которую пара сыграла 23 мая в Киеве, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

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Спорт Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.

Происшествия Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.

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Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Интернет «Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest» Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.

Футбол Мадридский «Реал» представил форму из пластика Мадридский футбольный клуб «Реал» представил тренировочную форму, в которой игроки будут выходить на предматчевую разминку в следующем сезоне.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Кино Сергей Безруков посетовал на аномальную жару в Петербурге Источник фото: Prt Scr instagram.com/s_bezrukov Как отмечает «78.ru», Сергей Безруков принимает участие в съемках художественного фильма «Мистер Нокаут», который посвящен жизни и спортивной карьере советского боксера Валерия Попеченко.

Космос Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Автоспорт Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.