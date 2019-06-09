Энергетика
Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефтиRT на русском 03:44
Белоруссия вернула России 450 тысяч тонн загрязнённой нефти. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». «Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».
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с чего всё началось
«Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».RT на русском03:44
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