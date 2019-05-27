Энергетика
Белоруссия вернула России 80 тысяч тонн загрязненной нефтиДеловое.ТВ вчера в 07:56
Россия получила обратно из Белоруссии 80 тысяч тонн некачественной нефти из трубопровода "Дружба". Об этом сообщает концерн "Белнефтехим" 27 мая. "Грязные" нефтепродукты скапливались в резервуарах ЛПДС "Мозырь".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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