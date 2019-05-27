Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн загрязненной нефтиСтрана Советов on-line вчера в 09:24

Белоруссия отправила в Россию более восьмидесяти тысяч тонн загрязненной нефти из трубопровода «Дружба», чтобы освободить линию в сторону Западной Европы. Об этом в понедельник, 27 мая, в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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