Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн загрязненной нефтиСтрана Советов on-line вчера в 09:24

Белоруссия отправила в Россию более восьмидесяти тысяч тонн загрязненной нефти из трубопровода «Дружба», чтобы освободить линию в сторону Западной Европы. Об этом в понедельник, 27 мая, в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн загрязненной нефти

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