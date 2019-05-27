Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн загрязненной нефтиСтрана Советов on-line вчера в 09:24
Белоруссия отправила в Россию более восьмидесяти тысяч тонн загрязненной нефти из трубопровода «Дружба», чтобы освободить линию в сторону Западной Европы. Об этом в понедельник, 27 мая, в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
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После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
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Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
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