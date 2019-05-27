Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефтиИнтерфакс 05:00
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
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Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»
Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
Обновлено в 06:17
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились
20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.
Обновлено в 08:15
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Следственный комитет России проведет проверку после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Алена Водонаева грубо наехала на Риту Дакоту
Неожиданно к разговору подключилась Дакота, высказав мнение, что Алену можно только пожалеть.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан
Автомобиль волейболиста Александра Волкова, ранее обнаруженный в Петровском пруду с разбитыми стеклами, был угнан у игрока 26 мая неизвестными лицами, сообщается на сайте санкт-петербургского "Зенита", за который выступает чемпион Олимпийских игр 2012 года.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Общество
«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Общество
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено 25 мая в 09:31
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В честь 75-летия Берлинского полка в Пскове пройдет воздушный парад
Зрелище можно будет увидеть 1 июня Воздушный парад в честь 75-летия Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, дислоцирующегося в Пскове, пройдет 1 июня, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Обновлено в 08:23