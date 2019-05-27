Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефтиИнтерфакс 05:00

К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти

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