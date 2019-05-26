Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефтиИнтерфакс 05:00
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
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Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Авто
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq
Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Ученые: усталость доводит до астмы и язвы желудка
Начинаются бессонница, галлюцинации, пишут федеральные СМИ. На этом фоне подрывается здоровье. Могут развиться астма и язва желудка.
Обновлено в 08:40
Экономика
«Юлмарт» начал продавать товары китайских производителей
Российская компания собирается представить товары от китайских производителей во всех основных категориях и до конца этого года нарастить их долю в обороте до 5%. Продукция из Китая будет примерно на 15% дешевле остального ассортимента.
Обновлено в 07:21
Футбол
Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".
Обновлено в 09:35
Происшествия
Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию
В Карелии суд приговорил к девяти годам колонии общего режима директора городского музея Сергея Колтырина, обвиняемого в педофилии.
Обновлено в 09:42
Хоккей
«Сибирь» заключила контракт с финским вратарём Харри Сятери
«Сибирь» подписала контракт на один сезон с 29-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Культура
В Лувре усомнились в принадлежности «Списителя мира» кисти да Винчи
Эксперты Лувра сомневаются, что картина «Спаситель мира» принадлежит кисти Леонардо да Винчи.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Росавиация запретила Nordwind использование двух самолетов
Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использование двух самолетов - Airbus A321 (бортовой номер VP-BHN) и Airbus A330 (VP-BUB).
Обновлено в 09:43
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Экономика
Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро»
Бывший гендиректор Лондонской биржи Ксавье Роле стал председателем совета директоров «ФосАгро», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 07:55
Наука
На Мальдивах найдена морская вода ледникового периода
Обновлено 24 мая в 13:15
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты
Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Пентагон закупит российские боеприпасы
Обновлено в 06:50
Экономика
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Кино
Лидером российского проката в выходные стал «Аладдин» Гая Ричи
Фильм был снят по мотивам ставшего уже классическим мультфильма «Аладдин» от студии Disney.
Обновлено вчера в 19:11