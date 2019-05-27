Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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