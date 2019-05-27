Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Наука
Скворцова рассказала о новых методах лечения рака
В России разрабатываются новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 16:07
Игры
NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой
NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
Обновлено в 08:30
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Экономика
«Россети» увеличили прибыль на 23% в первом квартале
За первые три месяца текущего года чистая прибыль "Россетей" составила 40,8 миллиарда рублей, на 22,9% обогнав результат прошлого года.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Политика
Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Киеве стеклянный мост треснул через сутки после открытия
Построенный в центре Киева стеклянный пешеходно-велосипедный мост треснул спустя сутки после открытия, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы
"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
Обновлено в 14:01
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Общество
В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов
Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.
Обновлено в 13:58
Политика
Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца
Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Политика
В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины
"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Спорт
Чемпионку мира из России дисквалифицировали на два года за допинг
Российская гимнастка, чемпионка мира в групповых упражнениях Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 15:16
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится к свадьбе
Парень подозревает экс-избранницу в зависимости На днях наследник Марии Шукшиной Макар Касаткин пришел на торжество в честь бракосочетания Бари Алибасова и бабушки, Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 11:40
Общество
В США у анаконды появилось потомство без участия самца
Обновлено в 16:28
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Наука
Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Москве женщина бросила в торговом центре маленького сына
Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, около десяти вечера воскресенья в полицию поступило сообщение, что в одном из торговых центров на Лобненской улице женщина в районе часа дня оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет.
Обновлено в 02:19