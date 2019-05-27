Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной» нефти

РБК07:39

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RT на русском05:01

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти

Интерфакс05:00

Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти

ТАСС05:17
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Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии

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В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
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В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
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В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
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В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
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Поиск нарушителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после чего данные будут передаваться сотрудникам ГИБДД для оперативного перехвата проштрафовавшихся граждан.
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Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
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