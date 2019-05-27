Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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Происшествия
Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии
Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян
В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку
В следствии подчеркивают, что родители рассчитывали на гибель дочери, поэтому специально оставили ее одну без ухода и питания.
Обновлено в 05:24
Политика
Новый российский атомный ледокол «Урал» спустили на воду
В Санкт-Петербурге спустили на воду новый универсальный атомный ледокол "Урал", передает РИА "Новости".
Обновлено 25 мая в 08:23
Происшествия
В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе
"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.
Обновлено в 06:33
Экономика
Экс-гендиректор Лондонской биржи возглавил совет директоров «ФосАгро»
Бывший гендиректор Лондонской биржи Ксавье Роле стал председателем совета директоров «ФосАгро», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе
В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Политика
Путин призвал бороться с избыточным давлением на бизнес
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить административную нагрузку на бизнес.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия
В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Лишенных прав автолюбителей хотят выслеживать с помощью камер
Поиск нарушителей планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после чего данные будут передаваться сотрудникам ГИБДД для оперативного перехвата проштрафовавшихся граждан.
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира
Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине
Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Обновлено в 04:30
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Пентагон закупит российские боеприпасы
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Футбол
Прядкин: Сёмин каждый год жалуется на календарь, я устал объяснять
Юрий Павлович Сёмин жалуется каждый год, я устал объяснять. Он из года в год жалуется на календарь.
Обновлено в 07:22
Футбол
Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%
Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.
Обновлено в 06:20
Игры
Новый трейлер Death Stranding выйдет 29 мая
Обновлено в 07:05