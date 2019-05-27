Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ

ТАСС17:16

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

Коммерсантъ05:11

Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной» нефти

РБК07:39

Минск с 24 мая вернул по «Дружбе» России более 80 тыс тонн «грязной» нефти

Газета.Ru11:32

Белоруссия начала вытеснять «грязную» нефть по «Дружбе» 24 мая

RT на русском05:01

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти

Интерфакс05:00

Белоруссия начнет вытеснять грязную нефть из трубопровода «Дружба» 27-28 мая

Эхо Москвы01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:23, Ашберн

«Ядовитую» российскую нефть начали откатывать обратно

КП - Беларусь11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы

Обновлено в 12:19
Общество

Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Обновлено в 12:06
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Спорт

Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

Обновлено в 15:23
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу

«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Политика

МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическую ноту для МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:26
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Политика

Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 08:47
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В горах Чечни автомобиль упал в пропасть

Обновлено в 14:50
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально

Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено в 16:43
Футбол

Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Наука

В России создали уникальный материал на основе алюминия

Обновлено в 03:38
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на сотрудников газеты в Ставрополе

«Сегодня в Ставрополе произошёл возмутительный, вопиющий инцидент: человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», — написал он в Instagram.
Обновлено в 08:10
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное