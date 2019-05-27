Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
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Армия и оружие
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Здоровье
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Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев рассказал о грядущих изменениях в процедуре получения согласия пациента на оказание медпомощи работниками «скорой».
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Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира
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Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
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Работники скорой объявят «итальянскую забастовку» — будут выходить на работу и выполнять свои обязанности, но строго по регламенту и инструкциям.
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