Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной» нефти

РБК07:39

В Минске установили тарифы на прокачку загрязненной нефти в РФ

Московский Комсомолец17:29

Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ

ТАСС17:16

Минск с 24 мая вернул по «Дружбе» России более 80 тыс тонн «грязной» нефти

Газета.Ru11:32

Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»

Коммерсантъ17:42

Белоруссия начала вытеснять «грязную» нефть по «Дружбе» 24 мая

RT на русском05:01

Белоруссия начнет вытеснять грязную нефть из трубопровода «Дружба» 27-28 мая

Эхо Москвы01:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:16, Ашберн

«Ядовитую» российскую нефть начали откатывать обратно

КП - Беларусь11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Армия и оружие

Военные в Судане готовы сформировать гражданское правительство

Переходный военный совет Судана готов сформировать в стране гражданское правительство в течение трёх месяцев, заявил замглавы совета Мухаммед Хамдан.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Израиль заявил об уничтожении установки ПВО Сирии

Обновлено в 16:17
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку по требованию Зеленского

20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде по случаю своей инаугурации призвал в течение двух месяцев отправить в отставку генпрокурора страны, главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Культура

Минздрав и Минкультуры будут пропагандировать здоровый образ жизни через кино

Министерство здравоохранения России обсуждает с Министерством культуры создание фильмов и сериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Футбол

Новая Зеландия обыграла Норвегию, Нигерия уступила США

В параллельной встрече сборная США нанесла поражение Нигерии со счетом 2:0. Дубль на счету Сото Герры.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Здоровье

Процедура получения согласия на медпомощь от «скорой» может измениться

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев рассказал о грядущих изменениях в процедуре получения согласия пациента на оказание медпомощи работниками «скорой».
Обновлено в 10:01
Политика

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 16:59
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено в 16:43
Политика

Михаила Галустяна внесли в базу сайта «Миротворец»

Обновлено в 16:44
Политика

Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею - 2019, который прошел в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Пензенские врачи скорой помощи объявили забастовку

Работники скорой объявят «итальянскую забастовку» — будут выходить на работу и выполнять свои обязанности, но строго по регламенту и инструкциям.
Обновлено вчера в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное