Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефтиКоммерсантъ 05:11
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
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Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
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Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
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В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
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Общество
Чиновники смогут получить новую надбавку за успешное наставничество
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Обновлено в 06:20
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Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
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Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
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Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
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Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
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Обновлено в 05:39
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В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
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Происшествия
Алтайские полицейские заменили уголовное дело на административное за пост в соцсети
Алтайские полицейские прекратили уголовное дело в отношении 23-летней россиянки за посты во "ВКонтакте" в связи с декриминализацией статьи, однако затем сразу же возбудили административное дело по аналогичной статье.
Обновлено в 07:02
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Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
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Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Космос
Молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка
Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Экономика
Leroy Merlin откроет сеть магазинов для малого бизнеса
Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin запустит в России сеть строительных гипермаркетов «Максипро».
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Общество
В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе
Для родителей выпускников и самих ребят наступают нелегкие времена - 27 мая одиннадцатиклассники сдают первый официальный ЕГЭ - по литературе и географии.
Обновлено в 04:08
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Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено вчера в 21:25
Транспорт
Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров
Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
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