Энергетика
Белоруссия вернула России 80 тысяч тонн загрязненной нефтиДеловое.ТВ вчера в 07:56
Россия получила обратно из Белоруссии 80 тысяч тонн некачественной нефти из трубопровода "Дружба". Об этом сообщает концерн "Белнефтехим" 27 мая. "Грязные" нефтепродукты скапливались в резервуарах ЛПДС "Мозырь".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
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Менее чем за секунду технология Cloud ML for Android с помощью алгоритмов машинного обучения проводит анализ мобильного устройства и выдает точное заключение.
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В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52
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Футбол
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Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%
Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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