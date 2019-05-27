Энергетика

Белоруссия вернула России 80 тысяч тонн загрязненной нефтиДеловое.ТВ вчера в 07:56

Россия получила обратно из Белоруссии 80 тысяч тонн некачественной нефти из трубопровода "Дружба". Об этом сообщает концерн "Белнефтехим" 27 мая. "Грязные" нефтепродукты скапливались в резервуарах ЛПДС "Мозырь".
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Минск с 24 мая вернул по «Дружбе» России более 80 тыс тонн «грязной» нефти

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Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти

Интерфаксвчера в 05:00

Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти

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Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной» нефти

РБКвчера в 07:39

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Эхо Москвывчера в 01:03
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Ядовитую российскую нефть начали откачивать обратно

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