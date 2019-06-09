Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефтиГазета.Ru 04:53
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении. Уточняется, что она была замещена соответствующей технологическим стандартам качества нефтью. Ранее сообщалось, что чистая нефть из России поступила в Польшу по "Дружбе".
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с чего всё началось
«Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».RT на русском03:44
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