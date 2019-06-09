Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефтиГазета.Ru 04:53

с чего всё началось

"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении. Уточняется, что она была замещена соответствующей технологическим стандартам качества нефтью. Ранее сообщалось, что чистая нефть из России поступила в Польшу по "Дружбе".

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Интернет «Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest» Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.

Политика Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.

Футбол Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".

Единоборства Фергюсон победил Серроне, выиграв 12-й бой подряд Американский боец ММА Тони Фергюсон выиграл 12-й бой подряд в UFC.

Общество Жидкость, которой отравился Алибасов, не соответствовала ГОСТу Упаковка жидкости для очистки труб «Крот», которой отравился известный продюсер Бари Алибасов, признана не соответствующей ГОСТу.

Автоспорт Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Происшествия В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Политика Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".

Происшествия СКР подтвердил задержание депутата Заксобрания Красноярского края Следственные органы СКР в Красноярске подтвердили факт задержания депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова.

Общество На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек 522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.

Футбол Португалия — Нидерланды: прогноз Руслана Нигматуллина на финал Лиги наций УЕФА Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.

Политика Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro.

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Политика Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".