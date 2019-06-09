Энергетика
Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в РоссиюКоммерсантъ 03:46
В Россию из Белоруссии реверсом вернулось 450 тысяч т загрязненный российской нефти, сообщила пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим». «Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
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Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.
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Шоу-бизнес
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Футбол
В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1 600 человек
Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка сумел выйти в Украинскую премьер-лигу (УПЛ), передает "Советский спорт".
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Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
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Обновлено вчера в 23:37
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
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Авто
Названы наиболее благоприятные для автомобиля интервалы замены техжидкостей
Все знают о том, что моторное масло в автомобиле нужно менять. Но не все знают точно, когда это лучше делать.
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Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
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Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
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Обновлено вчера в 20:44
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Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
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Обновлено вчера в 14:01
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Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах
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В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14