Энергетика

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в РоссиюКоммерсантъ 03:46

В Россию из Белоруссии реверсом вернулось 450 тысяч т загрязненный российской нефти, сообщила пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим». «Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
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Российская нефть начала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба»

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Газета.Ru02:38

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Коммерсантъ03:46

Чистая нефть по «Дружбе» начала поступать из России в Польшу

Говорит Москва02:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле

Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля.
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Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Аномальная жара пришла в Россию. Объявлено штормовое предупреждение

Синоптики выступили с заявлением о штормовом предупреждении из-за жары по всей России. Климатическая норма превышена на 7-8 градусов.
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Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
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Министры финансов США и Японии провели переговоры

На повестке переговоров Стивена Мнучина и Таро Асо было недовольство Вашингтоном торговым дисбалансом, а также влияние американо-китайских разногласий на глобальную экономику Министры финансов Японии Таро Асо в Фукуоке и США Стивен Мнучин провели в воскресенье переговоры в финансовом ведомстве Японии.
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Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
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Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.
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В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом

Активисты Общероссийского народного фронта помогли жительнице села Вольно-Надеждинское снять ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.
Обновлено в 01:18
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Дмитрий Певцов признался, что постоянно живет в долгах

Обновлено в 02:12
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Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
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В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1 600 человек

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка сумел выйти в Украинскую премьер-лигу (УПЛ), передает "Советский спорт".
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Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Авто

Названы наиболее благоприятные для автомобиля интервалы замены техжидкостей

Все знают о том, что моторное масло в автомобиле нужно менять. Но не все знают точно, когда это лучше делать.
Обновлено в 01:58
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
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Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
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Петр Ян: Сехудо хочет бить пенсионеров

Обновлено в 01:43
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В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:01
Общество

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

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Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
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