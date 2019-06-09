Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в РоссиюКоммерсантъ 03:46

В Россию из Белоруссии реверсом вернулось 450 тысяч т загрязненный российской нефти, сообщила пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим». «Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию

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