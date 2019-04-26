Политика

Белоруссия в мае восстановит экспорт нефтепродуктовПолитика Сегодня 14:39

В субботу и воскресенье стороны поддержат контакты по телефону. Кроме того, по словам Рыбаков, переговоры о поставках качественной нефти из РФ также пройдут и 29-30 апреля.
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