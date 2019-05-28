Энергетика
Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»Коммерсантъ 17:42
Белоруссия с 24 мая начала перекачку загрязненной российской нефти в направлении ЛПДС «Унеча» в Брянской области. 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», после чего приостановил транзит российского сырья в Европу.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
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