Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефтиПолит.ру вчера в 23:38

с чего всё началось

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Политика Полиция Косова задержала россиянина Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Футбол Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.

Религия В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

Игры YouTube Gaming полностью закрывается 30 мая В 2018 году американской корпорацией Google, владеющей одноименным поисковым сервисом, был закрыт веб-сайт YouTube Gaming, запущенный в августе пять лет назад.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Авто Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.

Кино Веном может появиться в «Человеке-пауке 3» Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.

Происшествия Подросток ударил школьницу топором В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Армия и оружие Пилоты ВМС США рассказали о встречах с НЛО Пять пилотов Военно-морских сил (ВМС) США рассказали газете The New York Times о встречах с НЛО.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Политика Минобороны и МВД отвергли введение обращения «господин» вместо «товарищ» Предложение вернуть в армию и силовые структуры обращение "господин" вместо "товарищ" направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Общество Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.

Хоккей Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020 Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Происшествия В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.

Происшествия Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

Технологии FedEx перенаправила две посылки Huawei в Соединенные Штаты без объяснения причин Сегодня появились сведения о том, что американская компания FedEx, занимающаяся курьерской доставкой, перенаправила в Соединенные Штаты две посылки Huawei, предназначенные для азиатских адресатов.