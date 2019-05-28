Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефтиПолит.ру вчера в 23:38

с чего всё началось

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».

Общество Трансгендера избрали мэром в Италии В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.

Общество Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Политика В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом он сам сообщил РИА Новости по телефону.

Политика В Косово освободили задержанного россиянина Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.

Происшествия В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.

Хоккей Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.

Шоу-бизнес Дженифер Энистон обвинила Брэда Питта во лжи На протяжении многих лет Дженифер обвиняли в том, что она не смогла удержать мужа из-за своей карьеры, так и не родив ему ребенка.

Политика В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".

Политика Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.

Политика Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Политика Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.

Политика «Газпром» займется развитием СПГ-технологий на острове Русский «Газпром» принял решение об открытии на острове Русский во Владивостоке своего инжинирингового подразделения, которое будет заниматься развитием технологий сжиженного природного газа (СПГ).

Спорт Чешская биатлонистка Коукалова завершила карьеру Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова приняла решение завершить карьеру в возрасте 29 лет. Об этом спортсменка объявила в фейсбуке.

Происшествия Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.

Политика Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороно (СНБО).