Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефтиПолит.ру вчера в 23:38

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».
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с чего всё началось
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило
 установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.
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