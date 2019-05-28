Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости вчера в 19:03

с чего всё началось

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

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Политика Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Хоккей «Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лиги Деньги на погашение долгов задепонированы и будут выплачены. А Слован покидает КХЛ и будет выступать в чемпионате Чехии.

Политика Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.

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Политика В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

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Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

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