Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости вчера в 19:03
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.Коммерсантъвчера в 17:42
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