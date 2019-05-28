Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефтиПолит.ру вчера в 23:38

с чего всё началось

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».

Политика Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в интеграцию и создание ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы выразить ему уважение и поблагодарить за сделанное на пути укрепления двусторонних отношений и создания ЕАЭС.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Космос Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США девять часов вёл разведку у западных границ России Беспилотник с бортовым номером 10−2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и летал вдоль северной границы Калининградской области, а затем курсировал у западных границ Псковской и Ленинградской областей.

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Здоровье В ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения В жилом комплексе «Царская столица» заканчиваются ремонтные работы в трех долгожданных объектах: офисе врача общей практики, отделении неотложной помощи и детском поликлиническом отделении.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Технологии Названа дата начала тестирования сетей 5G в России На заседании госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) России 5 июня могут выдать разрешение на начало тестирования сетей пятого поколения 5G.

Происшествия В Приморье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП туристов из КНР Ранее в МВД заявили, что в результате опрокидывания автобуса в Приморском крае погибли два человека и 19 пострадали.

Политика Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.

Происшествия Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.

Экология Промышленники согласились вложить 27,8 млрд рублей в экологию Челябинска Арбитражным судом Челябинской области удовлетворены иски управления по возмещению вреда почвам на общую сумму 991 млн рублей.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Космос В российской капсуле для космического туризма запустят манекен Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен.

Технологии Первый российский квантовый телефон испытали в Москве Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Армия и оружие Арабская коалиция атаковала позиции йеменских мятежников близ Саны Как сообщает телеканал Sky News Arabia, позиции сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на авиационной базе близ столицы Йемена были атакованы авиацией коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Футбол Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 Лисин начнет работать в «Спартаке» 17 июня Бывший глава департамента по связям с общественностью оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в настоящее время занимающий аналогичный пост в оргкомитете российской части чемпионата Европы 2020 года, Антон Лисин в июне начнет работать в "Спартаке".

Армия и оружие Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Футбол «Витесс» Слуцкого дома проиграл «Утрехту» и остался без Лиги Европы Футболисты «Витесса» в ответном матче финального противостояния чемпионата Нидерландов за право выступать в Лиге Европы проиграли «Утрехту».

Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.

Общество В России может появиться субсидия для многодетных отцов В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.