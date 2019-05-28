Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости 19:03
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Общество
Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено в 14:47
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Политика
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
Обновлено в 14:17
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено в 14:49
Общество
Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро
Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Экономика
Прибыль «Акрона» по МСФО увеличилась в I квартале в 2,1 раза
Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в I квартале в 1,6 раза до 7,3 млрд руб. На инвестиционную деятельность направлено 4,36 млрд руб. против 2,76 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:52
Политика
Украина направит ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическое обращение к МИД России с вопросом об освобождении украинских моряков, которые были задержаны российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.
Обновлено в 16:00
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на школьников в парке в Японии
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В Ярославле СК проверит данные о травмировании женщины фейерверком
В Ярославле следователи проведут проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Москве женщина бросила в торговом центре маленького сына
Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, около десяти вечера воскресенья в полицию поступило сообщение, что в одном из торговых центров на Лобненской улице женщина в районе часа дня оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой
Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.
Обновлено в 07:10
Футбол
Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко получил несколько наград по итогам завершившегося чемпионата Чехии.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Чечне один человек погиб при падении вездехода в пропасть
Известно, что четверо местных жителей отправились в поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Хоккей
Российские хоккеисты вернулись с медалями в Москву после ЧМ
Обновлено в 12:48
Общество
На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено в 08:45