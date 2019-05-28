Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости 19:03

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Минск установил тарифы на транспортировку в Россию «грязной» нефти

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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

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Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ

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Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»

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В Минске установили тарифы на прокачку загрязненной нефти в РФ

Московский Комсомолец17:29

Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ

Газета.Ru18:53

Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти

Интерфакс05:00
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«Ядовитую» российскую нефть начали откатывать обратно

КП - Беларусь11:56
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
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Экономика

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Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в I квартале в 1,6 раза до 7,3 млрд руб. На инвестиционную деятельность направлено 4,36 млрд руб. против 2,76 млрд руб. годом ранее.
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Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

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Украина направит ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическое обращение к МИД России с вопросом об освобождении украинских моряков, которые были задержаны российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.
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Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
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Происшествия

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Происшествия

Неизвестный с ножом напал на школьников в парке в Японии

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.
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Происшествия

В Ярославле СК проверит данные о травмировании женщины фейерверком

В Ярославле следователи проведут проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка.
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Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
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Нефть Brent установилась на $68 за баррель

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Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
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Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

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На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
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