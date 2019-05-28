Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости вчера в 19:03

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

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В Минске установили тарифы на прокачку загрязненной нефти в РФ

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